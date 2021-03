La sfiducia montante contro il vaccina per il covid di Astrazeneca, potrebbe creare non pochi imbarazzi alla campagna vaccinale in provincia di Latina.

per questo, in apertura del consiglio comunale del capoluogo di stamani, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha volute affermare che: “Nessuna intenzione di passare avanti ad altri ma, se dovessero esserci delle rinunce, io sono pronto a farmi vaccinare per primo, per dare l’esempio. Il vaccino AstraZeneca è sicuro e efficace”.

Secondo Coletta “Il vaccino è efficace e sicuro, si parla di 25 casi su 20 milioni di vaccini iniettati, bisogna avere fiducia, lo dico da medico e da sindaco: vaccinarsi è importante”.

Un pensiero, infineIl primo cittadino ha anche ricordato le vittime del Covid, all’indomani della Giornata nazionale della memoria: «La città si stringe intorno alle famiglie per questo dolore che stiamo vivendo».