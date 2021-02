Domani mattina il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri farà visita alla sede della Bsp Pharmaceuticals, azienda di Latina leader nella produzione degli anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19, per conto di una delle società cardine statunitensi. Nell’incontro saranno resi noti i dettagli sui contratti riguardo l’utilizzo del farmaco in Italia.

“Mentre venivano utilizzati già da diverso tempo in America, Inghilterra, Ungheria, Francia, Israele e Germania – ha spiegato Roberto Cecere, della Cisl Latina – per settimane nel nostro Paese il trattamento era stato oggetto di reticenze e ritardi. Il confronto creatosi tra l’Ema e l’Aifa sull’efficacia di questa cura e sulla necessità di autorizzarla al più presto stava andando per le lunghe.

Fra i primi ad interessarsi della questione c’è stata la Cisl di Latina, che fin da subito si è impegnata ad accendere i riflettori dell’opinione pubblica sull’azienda del nostro territorio. Per settimane la faccenda è stata seguita con attenzione in quanto la Provincia dispone di un’azienda che, oltre ad essere dotata di una possibile cura per i sintomi del Covid, promette sviluppo per tutto il territorio. Anche a livello cittadino era partita una mobilitazione che sarebbe culminata in un flash mob in piazza del Popolo nella giornata di sabato 6 febbraio: l’idea di attività chiuse e di cittadini barricati in casa mentre dallo stabilimento di Latina usciva il farmaco più promettente contro il virus non era andata giù a molti, i quali si erano immediatamente dimostrati entusiasti dell’iniziativa”.

“Fortunatamente l’Aifa – ha concluso Cecere – ha dato il via all’utilizzo del trattamento per il bene di tutti i cittadini. La produzione degli anticorpi nell’azienda pontina rappresenta una nota di merito per il nostro territorio, fiore all’occhiello nell’esportazione farmaceutica. Adesso anche i cittadini italiani e non solo quelli esteri potranno beneficiare dei suoi prodotti”.