“Clima avvelenato” nei confronti dell’ex sindaco di Latina.

Definisce così l’ultima campagna elettorale che aveva portato all’elezione di Zaccheo poi rapidamente conclusa a seguito della pubblicazione del video di Striscia La Notizia grazie all’accelerazione della firma della sfiducia.

“La preoccupazione riguardava la contaminazione di una forza politica interna alla coalizione che aveva guidato in maniera eccellente la città. C’è un filo rosso tra il momento in cui fui chiamato quale commissario di Alleanza nazionale a Latina e chi non voleva assolutamente che Zaccheo venisse ricandidato”.

Moffa cita l’allora vescovo di Latina che aveva sottolineato il clima avvelenato di quella campagna elettorale.

“Leggo su giornali la cronaca nera che coinvolge in qualche modo la città proprio per alcuni collegamenti tra politica e criminalità organizzata”.

Il riferimento corre ai recenti scandali che vedono, purtroppo, protagonista il rapporto tra clan e politica.

“Fummo accanto a Frattasi, allora prefetto di Latina, quando chiese lo scioglimento di alcuni comuni per infiltrazioni mafiose. Latina ha avuto persone di grande livello attaccate alla tenuta morale oltre che sociale e politica del territorio. Zaccheo era diventato scomodo, forse, per il mondo malavitoso e per chi, evidentemente, non guardava di buon occhio un progetto di rilancio della città, e magari masticava amaro perchè non poteva partecipare come avrebbe voluto in maniera illecita ad alcuni appalti”.