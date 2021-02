Una nave Costa Crociere è ferma, da ieri sera, al largo delle coste pontine.

Nel video di Sandro Rieti, immortalato da Sezze, si vede molto bene la grande imbarcazione perfettamente immobile.

I motivi per i quali la nave non si muove non sono stati resi noti. Si ipotizza che le condizioni meteo non ottimali abbiano suggerito al comandante di fare una sosta visto che alla capitaneria di porto di Terracina non sono state segnalate altre criticità.

Dalle immagini dall’alto, poi, si vede abbastanza distintamente che sulla traiettoria della nave ci sarebbe una secca. Evidentemente il comandante potrebbe aver arrestato i motori per decidere il da farsi.

Fatto sta che la cosa ha scatenato la curiosità di chi, dai monti o dalla marina di Latina, non si spiega cosa stia succedendo.