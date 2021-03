E’ ufficiale. Mister Salvatore Ciullo e il nuovo allenatore del Latina Calcio 1932. La firma pochi minuti fa dopo un lungo confronto con il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, del presidente Antonio Terracciano e del Vice Presidente Giuseppe D’Apuzzo. Il nuovo tecnico del Latina Calcio 1932 sarà già domattina in campo a dirigere l’allenamento in vista della gara di domenica in Sardegna contro la Torres.

Proprio l’imminente impegno agonistico non permetterà di organizzare la conferenza stampa di presentazione a ridosso della gara e pertanto l’incontro con i giornalisti ci sarà nei primi giorni della prossima settimana.