Due vittime del ghiaccio questa mattina a Minturno.

In due circostanze differenti, due donne sono state tradite dall’asfalto ghiacciato finendo per farsi male.

Il primo episodio alle 4 e 30 di questa mattina quando, sulla ex Strada Provinciale per Castelforte, ora Strada Regionale, in direzione Minturno, un donna alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo finendo ruote all’aria vicino alla recinzione di una abitazione.

La signora, di Santi Cosma e Damiano, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero. Per rimuovere i rottami dell’auto, e per effettuare i rilievi del caso, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Castelforte e i Carabinieri di Formia.

Il secondo episodio poco più tardi, verso le 7 e mezzo: vittima, stavolta, una ragazza in sella ad un ciclomotore. Anche per lei è stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Formia.