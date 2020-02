di Daniela Pesoli – Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso della società che intende realizzare una centrale biogas in località Cava della Creta a Minturno.

La società aveva impugnato i rilievi e i provvedimenti della Soprintendenza e della Presidenza del consiglio dei ministri in base ai quali l’impianto era stato bloccato.

Tra i motivi dello stop al progetto, l’esistenza di procedimenti in corso per la tutela del comprensorio archeologico di Minturnae e della via Appia Antica, che si vorrebbero inserire nei siti Unesco, e l’ipotesi che l’impianto possa compromettere gli interventi di riqualificazione territoriale della zona.

Rilievi che la società ha contestato presentando un ricorso al Tar, sezione di Latina, che lo ha accolto dando il via libera alla centrale, consistente in un impianto di compostaggio e digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas ed energia rinnovabile.