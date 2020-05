Nove sedie Job per disabili saranno a disposizione in altrettante spiagge libere sul litorale di Scauri.

Il Comune di Minturno, grazie ad un finanziamento regionale, ha acquistato le sedie che saranno disponibili per gli utenti gratuitamente.

“Queste sedie – spiega il delegato all’inclusione sociale Laura Miola – permetteranno alle persone con disabilità e a quelle con mobilità ridotta di muoversi con facilità sulla sabbia e, ancora di più, di entrare in acqua e vivere il mare liberamente, insieme alla propria famiglia”.

L’amministrazione ha voluto offrire questa la possibilità ai disabili che scelgono di trascorrere giornate di relax sulle spiagge libere, per le quali sono in corso anche i lavori di adeguamento delle discese a mare.

“Uomini e donne con disabilità spesso – conclude la Miola – non sono impossibilitati ad una vita indipendente dalla loro condizione fisica, ma piuttosto dal contesto in cui sono inseriti che non permette loro di godere delle condizioni di pari opportunità: è fondamentale che cresca sempre di più tale consapevolezza”.