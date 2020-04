Un servizio per le famiglie che hanno in casa bambini è stato attivato a Minturno con l’obiettivo di curare l’alimentazione dei bambini nel periodo dell’emergenza.

La ditta Camst che gestisce la mensa scolastica mette a disposizione le sue professionalità con un sito internet dedicato dove le famiglie troveranno menu settimanali preparati da qualificati nutrizionisti, ricette, consigli e attività educative da realizzare in casa.

“In questo periodo – commenta il sindaco Gerardo Stefanelli – a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, i bambini sono a casa ed è fondamentale curare la loro alimentazione nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. Di qui l’iniziativa “Camst è di casa” per bambini in età scolare e prescolare”.

L’indirizzo del sito web “Camst è di casa” è https://camstgroup.com/camstedicasa/