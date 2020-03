Fa un passo avanti il progetto del Comune di Minturno per il miglioramento della viabilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche in via Santa Maria Infante e piazza Capotrivio, località Tremensuoli.

Nei giorni scorsi, la giunta ha affidato la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza dell’intervento.

Un intervento deliberato dall’amministrazione Stefanelli lo scorso ottobre con l’investimento di circa 236 mila euro del bilancio comunale.

I primi lavori riguarderanno la messa in sicurezza del tratto iniziale di via Santa Maria Infante, che precederanno le opere da realizzare per il riuso di piazza Capotrivio.

In entrambi i casi, si provvederà all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti così da rendere fruibile a tutti una vasta area cittadina.