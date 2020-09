“Buongiorno a tutti …. le attenzioni avute, l’utilizzo di protezioni, non sono bastate a tenere lontano il Covid; purtroppo sono risultato positivo e con me anche mia moglie e la nostra piccola bimba. Ringrazio di cuore le autorità che hanno subito dato luogo all’applicazione delle normative sanitarie. Ringrazio di cuore il sindaco per il pensiero e la vicinanza espresse alla mia famiglia“.

Si apre così la lettera di Luigi Di Tella, titolare dello stabilimento balneare “Rosalba” di Marina di Minturno, risultato positivo al coronavirus e in gravi condizioni a causa di una seria polmonite interstiziale che ha imposto il ricovero in ospedale.

La nota è stata pubblicata sul profilo social del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli.

Intanto sono stati effettuati i tamponi al personale del lido ed avviate tutte le procedure necessarie alla sanificazione della struttura.

intanto sui social è divampata la polemica a cui è lo stesso Di Tella a rispondere.