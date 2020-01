Minturno avrà nella stagione estiva 2020 un lungomare rimesso a nuovo e accessibile a tutti.

Questa mattina è stata avviata la procedura per la realizzazione dei lavori di restyling che dovrebbero iniziare il 7 gennaio e durare cinque mesi.

Si tratta di interventi finanziati in parte dalla Regione Lazio con il fondo straordinario per l’attuazione del Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.

Ad eseguirli sarà la ditta Cenacolo consorzio Scarl di Aversa che se li è aggiudicati con un ribasso del 32,367%.

Un intervento importante sarà destinato ai diversamente abili: il progetto prevede 8 discese sugli arenili liberi nel tratto compreso tra Wimpy Bar e il chiosco L’ancoretta.

Ed ancora, il lungomare sarà dotato di un’area fitness all’aperto presso il parco Recillo e di nuova illuminazione pubblica in tutte le piazzette e le traverse a partire da via Gennaro Sparagna e piazza Monte d’argento.

“Sarà la prima azione concreta per rendere più accessibile il nostro lungomare e la nostra città – dichiara Laura Miola, consigliere comunale delegato alle politiche sull’inclusività sociale – e infatti sull’accessibilità del lungomare, della strada statale Appia e dei parchi cittadini si concentreranno le prime attenzioni per la realizzazione del piano eliminazione barriere architettoniche”.