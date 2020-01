Nuova disciplina del traffico veicolare a Minturno all’altezza dell’incrocio tra le strade provinciali Portogaleo e Lungo Torrente Ausente per limitare gli incidenti stradali che spesso si verificano nella zona.

L’intervento è della Provincia di Latina, più volte sollecitata in tal senso da forze dell’ordine e amministratori comunali, che ha studiato un piano di regolamentazione del traffico che dovrebbe rendere la strada più sicura.

I principali accorgimenti applicati sono: istituzione di uno stop sulla Portogaleo in direzione Castelforte – Minturno; diritto di precedenza dalla Lungo Torrente Ausente in immissione sulla Portogaleo; divieto di accesso dalla Portogaleo direzione Minturno- Castelforte verso la Lungo Torrente Ausente; direzione obbligatoria dalla Lungo Torrente Ausente in immissione sulla Portogaleo direzione Teatro Romano; direzione obbligatoria dalla Portogaleo verso il Teatro Romano.

Il nuovo piano di viabilità prevede anche la sistemazione dell’incrocio con la realizzazione di un’isola spartitraffico, l’installazione di pannelli lampeggianti e la posa in opera di delineatori di curve e bande rumorose ed ottiche.