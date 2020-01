di Daniela Pesoli – Rimborsi ai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti. Lo propone il gruppo “Minturno Libera” indicando, come modalità di risparmio degli utenti, l’applicazione di macchinette mangia plastica, un distributore che restituisce al cittadino dai 10 ai 20 centesimi per ogni singolo conferimento.

“Questo sistema – spiega Minturno Libera – è adottato con successo già in molte città, per effetto anche dei fondi ad hoc per i comuni previsti dal Decreto clima del 2019. Una famiglia, grazie a tale dispositivo, potrebbe trarre anche 20 euro mensili, insomma più di 200 euro annui, risparmi che invece questo servizio porta a porta minturnese ha dimostrato di non poter garantire”.

La proposta arriva a fronte delle invariate tariffe Tari rispetto al periodo precedente l’avvio della raccolta, spiega ancora Minturno Libera, e superiori del 6% se si confrontano con quelle del 2015.

Quindi la proposta per premiare i cittadini virtuosi, con un occhio alla tutela dell’ambiente.

“Bisogna sottolineare – sostiene infatti Minturno Libera – che il risparmio economico è solo uno degli effetti positivi di tale macchinetta. Infatti, questo sistema permette una minore emissione di anidride carbonica nell’aria: il materiale raccolto viene portato direttamente alle aziende di trasformazione evitando il passaggio per i centri di smistamento, quindi il percorso dei rifiuti viene di gran lunga accorciato. Questo grazie al fatto che il dispositivo compatta e divide i rifiuti riducendone il volume fino all’80% evitando inoltre che materiali importanti come plastica e alluminio vengano dispersi nelle discariche o addirittura sulle strade”.