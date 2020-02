di Daniela Pesoli – Ore di apprensione, a Minturno, per le condizioni di salute dell’operaio di 27 anni che ieri sera è caduto da un carro di carnevale riportando gravi ferite.

Il giovane, residente a Marina di Minturno, è stato operato nella notte all’ospedale romano San Camillo dove è stato trasportato con un’eliambulanza del 118 dopo l’incidente che ha funestato i festeggiamenti per il carnevale.

Le sue condizioni sono ritenute serie e la prognosi resta riservata.

In corso gli accertamenti, eseguiti dalla polizia locale di Minturno, sulla dinamica dell’incidente avvenuto in via Spiritiera mentre i carri allegorici rientravano nel deposito dopo aver sfilato sul lungomare di Scauri.

Secondo una prima ricostruzione, una volta caduto battendo violentemente la testa sull’asfalto, il ragazzo sarebbe stato investito dal carro riportando anche lesioni di schiacciamento alle gambe.

Il carro è stato sequestrato.