Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, comunica un nuovo caso di positività al Covid 19 e mette in guardia i cittadini sulle insidie della pandemia.

“Dopo una settimana a zero contagi – ha detto questa mattina il sindaco – arriva inaspettata la positività di un ragazzo di 25 anni. Ricostruito il link epidemiologico, si capisce che si tratta di una positività non recente con contagio avvenuto in altra regione. Questo conferma che non basterà essere una comunità attenta e responsabile per liberarsi del Covid 19. Potrà sempre tornare tramite un contatto di altro comune o di altra regione”.

Il nuovo contagio, quindi, si sarebbe verificato in un’altra città e importato a Minturno a seguito di uno spostamento del paziente.

“Saremo chiamati a vivere a lungo – ha aggiunto Stefanelli – con questa bestiolina di virus, occorre attrezzarci ulteriormente. Nel frattempo bisogna restare a casa, anche in queste giornate di primavera”.