I fatti si sono verificati ieri, 13 aprile 2020, nel corso della tarda serata, a Minturno in località Marina di Minturno.

Due fratelli di Formia finiscono nei guai a seguito di una lite.

Il maggiore di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Scauri ed è finito ai docmiciliari mentre il fratello minorenne è stato denunciato.

I due, dopo aver scavalcato un muro di recinzione, si sono introdotti forzatamente in un’abitazione con l’unico obiettivo di iniziare una violenta discussione, per futili motivi, con una donna presente nella casa come ospite.

A causa del degenerare della situazione sul posto è stata inviata una pattuglia di carabinieri che, appena arrivati sono stati colpiti dai due giovani, con schiaffi, pugni, spintoni e calci.

Vista l’esagitazione dei fratelli, è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia dei militari della stazione di Scauri, per bloccarli e trasferirli presso il locale comando dell’Arma.