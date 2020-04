Tutte le informazioni che riguardano l’emergenza Coronavirus saranno disponibili anche con la lingua dei segni.

L’iniziativa è del Comune di Minturno che, con l’intervento dell’interprete Lis Katia Macelloni, renderà accessibili anche ai sordi tutte le notizie relative alla crisi sanitaria, dagli aiuti previsti con le consegne a domicilio alle misure economiche di sostegno per le famiglie in difficoltà, dalle regole da seguire ai provvedimenti adottati per la gestione e il contenimento dell’emergenza.

“Con questo nuovo servizio – dice il sindaco Gerardo Stefanelli – vogliamo dimostrare di essere un comune unito e solidale che pensa anche ai sordi presenti nella nostra comunità”.

Le richieste possono essere inviate all’indirizzo mail minturnocovid19@gmail.com