Il Partito democratico a Minturno riprende quota.

Dopo l’addio del sindaco Gerardo Stefanelli, poi passato ad Italia Viva, arriva il

Il Partito democratico di Minturno incassa il tesseramento del consigliere comunale Francesco Sparagna, eletto nel 2016 nella lista civica Minturno Rinasce.

“Mi sono iscritto al Pd a seguito di un percorso – spiega Sparagna – condiviso con amici ed altri colleghi amministratori. Un’adesione naturale. Negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere la realtà del partito a livello locale e a livello provinciale ed ho apprezzato l’azione politica messa in campo anche a livello nazionale. Mi riconosco negli ideali del Pd che porta avanti un programma di modernizzazione dell’Italia che deve essere saldamente ancorata all’Europa, per creare sviluppo, lavoro e per perseguire la giustizia sociale”.

I valori di democrazia, di solidarietà e del lavoro sono per me fondamentali e sono legati tra loro. Il Pd, partito progressista, si batte da anni per far crescere la nostra comunità ampliando i diritti e lavorando per una società inclusiva e solidale. Ad oggi è l’unico partito con una vita democratica reale al proprio interno e con una classe dirigente di valore a tutti i livelli. Un grande partito che rappresenta l’unica alternativa a populismi e a sovranismi che recano tanto danno all’Italia. I cittadini chiedono serietà, impegno e competenza per una politica all’altezza dei problemi da risolvere”.

La ricetta di Sparagna è improntata sulla buona politica a servizio dei cittadini, sulle azioni concrete messe in campo nei vari settori, con impegno, passione e determinazione.

“Ho avuto modo di seguire già da tempo la concreta azione politica a Minturno di Giuseppe Tomao, presidente del consiglio comunale e di Pietro D’Acunto, assessore all’ambiente, con cui ho stabilito, oltre che un rapporto di amicizia, una comunità di intenti solida per il bene di Minturno, attraverso un lavoro di intesa nell’ambito della maggioranza che sostiene il sindaco Stefanelli. A livello provinciale ho sempre apprezzato e ho stima del segretario del Pd, Claudio Moscardelli che rappresenta – conclude Sparagna – per me il punto di riferimento naturale anche per le coraggiose battaglie politiche che conduce al servizio e per lo sviluppo del nostro territorio”.