Un 57enne di Minturno, P.D.G. sono le sue iniziali, è stato arrestato in esecuzione a un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L’uomo è stato condannato dalla Corte di Appello di Roma a 4 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Gli episodi contestati risalgono agli anni 2013 e 2014. La donna aveva subito minacce e maltrattamenti ed era stata costretta anche a subire rapporti intimi non consenzienti.

La vittima si era fatta coraggio e aveva deciso di rivolgersi alle autorità per metter fine al proprio incubo e, a seguito delle prime indagini condotte dall’Arma il 57enne è stato processato e condannato.