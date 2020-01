di Daniela Pesoli – Scuole primarie, secondarie di primo grado e ultime classi delle scuole di infanzia protagoniste, a Minturno, della prima edizione del concorso “A scuola di memoria” presentato ieri dall’amministrazione comunale in una conferenza stampa.

L’obiettivo è quello di far interagire i giovanissimi e gli anziani affinché le nuove generazioni acquisiscano la consapevolezza, in maniera diretta, del valore della memoria storica, e far loro esprimere un’idea di futuro costruito su valori positivi quali la pace, la solidarietà, i diritti umani e la giustizia sociale.

Gli alunni potranno partecipare con disegni, poesie, racconti, interviste, elaborati audio e video.

“Credo sia indispensabile – ha spiegato il sindaco Gerardo Stefanelli – far apprendere agli studenti l’importanza della conoscenza della storia anche tramite la tradizione orale dei racconti degli anziani che hanno vissuto in prima persona e sulla propria pelle la guerra, le bombe, la loro casa rasa al suolo, l’emigrazione, il lavoro all’estero, la lontananza dalla famiglia, la povertà, la discriminazione e la ricerca di un futuro migliore in un paese straniero”.

Per il delegato all’attivazione di percorsi per la valorizzazione della storia locale, Mario Mirco Mendico, che ha illustrato il bando, “il concorso è un appello alle nuove generazioni per non dimenticare le vittime di tutte le guerre e per custodire la memoria delle atrocità del passato affinché non si ripetano”.