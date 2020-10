Una situazione che rischia di mettere ko il sistema scolastico in provincia di Latina e non solo.

E’ quello dei casi di contagi da coronavirus che continuano rilevarsi nelle scuole del territoio.

Emblematico il caso di Minturno dove oltre alla classe del liceo scientifico Alberti , formata da 22 ragazzi, è stato posto in quarantena quasi un intero corpo docente con 14 professori.

Il tutto in attesa dell’effettuazione dei tamponi per verificare se ci siano stati altri contagi.

A tal fine la Asl e il Comune stanno organizzando un drive in per sabato presso le Sieci in cui effettuare i tamponi sia ai ragazzi della Balbo, dove positiva era risultata una operatrice scolastica proveniente da fuori Regione, che a quelli del liceo scientifico.