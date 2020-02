Prendono il via oggi i lavori di risanamento e ottimizzazione delle reti idriche e degli impianti ad essi connessi, eseguiti dal gestore Acqualatina, nel territorio di Minturno.

Le zone interessate dagli interventi sono via Gabriele D’Annunzio, via Santa Albina e la traversa di via Siani.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza e limitare i disagi alla viabilità, le tre aree saranno chiuse al traffico e non sarà possibile parcheggiarvi dalle 7.30 alle 17.30 fino al termine degli interventi programmati.