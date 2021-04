Attimi di puro terrore quelli vissuti, ieri pomeriggio, da un gruppo di pendolari che tornava a casa a bordo di un mezzo Cotral, a Minturno.

E’ successo intorno alle 6 di pomeriggio, in via Lungotorrente Ausente, in territorio di Minturno.

L’autista ha notato che dal vano motore arrivava del fumo. A quel punto ha deciso di fermare il mezzo, riuscendo anche ad accostare per non intralciare il traffico. Ha fatto scendere tutti e chiamato i soccorsi.

Un intervento tempestivo ma che non ha impedito al mezzo di essere letteralmente divorato dal rogo. Autista e passeggeri hanno assistito impotenti alle fiamme che hanno prima avvolto, quindi consumato tutte le suppellettili, altamente infiammabili. Alla fine rimaneva solo la scocca.

Sul posto i vigili del fuoco di Castelforte, poco dopo raggiunti da quelli di Gaeta. intorno alle 19 e 30 le fiamme erano state domate.

Ignote le cause del rogo anche se sembra plausibile l’ipotesi del corto circuito.