Questa mattina i militari della stazione dei carabinieri, hanno rintracciato a Minturno un uomo di 72 anni.

Per lui sono scatate le manette in esecuzione di ordinanza di sostituzione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cassino in data 18 giugno 2020.

Il 72enne è stato posto quindi in regime di arresti domiciliari.

Il provvedimento scaturisce da numerose violazioni del divieto di avvicinamento alla ex consorte.

L’arrestato, è stato condotto presso la propria abitazione, così come disposto dall’autorità giudiziaria.