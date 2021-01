Un 61enne di Minturno è stato denunciato per furto: per mesi avrebbe prelevato illecitamente il gas per la sua abitazione.

L’uomo è stato identificato dai carabinieri di Minturno dopo la denuncia querela presentata dalla società Italgas Reti spa. I contatore dell’abitazione del 61enne era stato infatti manomesso e sarebbero stati prelevati senza essere pagati, 32 mc di gas tra il 27 ottobre 2020 e l’11 gennaio di quest’anno.