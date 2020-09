“Anche fare il portavoce di una amministrazione comunale e’ diventato un rischio in provincia di Latina. Massima solidarietà al collega Francesco Macaro, apostrofato violentemente mentre portava i figli a scuola questa mattina a Lenola”.

Motivo? Il suo ruolo in Comune e l’attività he svolge per il sindaco e l’ente.

La denuncia è di Giovanni Del Giaccio, coordinatore macro area libertà di informare dell’associazione stampa romana, ribadendo “la necessita’ della massima attenzione da parte delle forze dell’ordine sulla difficile situazione in provincia di Latina e nel resto del Lazio.

A chi ha augurato a Francesco “una brutta fine” possiamo solo dire che sara’ la giustizia a occuparsi di lui. Stampa romana e’ pronta, anche in questo caso, a costituirsi parte civile per un collega minacciato”.