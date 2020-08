Altro episodio intimidatorio, l’ennesimo, nei confronti del giornalista di Sabaudia Marco Omizzolo.

E’ lo stesso Omizzolo a riferirlo attraverso il suo profilo facebook.

“Numero sconosciuto. Voce maschile e dialetto napoletano – scrive – piuttosto marcato. Dice che devo smetterla di ‘rompere i cxxxxxi con le mafie e tutte queste cxxxxe perché ci stai facendo perdere la pazienza’ (traduzione mia).

Continua con altre minacce e accuse. Lo avverto (con toni e parole, devo dire la verità, poco carine) che denuncerò tutto alla polizia e che non mi faccio intimidire da nessuno. Lui dice ‘nu mme ne fotte nu cazz’ o qualcosa del genere. ‘Allora se sei così coraggioso dimmi come ti chiami’. Attacca subito dopo. Sono solo vigliacchi senza dignità”.

Sociologo, si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. Un’attività che a molte persone non piace, e che lo ha messo in pericolo spesso in passato. Lettere minatorie, danni alla sua auto, nel tempo i metodi intimidatori si sono alternati.

Il suo impegno nella lotto contro il caporalato, però, non è mai venuto meno. Le sue inchieste sulla condizione in cui versano i braccianti, soprattutto stranieri, nel territorio pontino, hanno avuto risalto nazionale e non solo.

La solidarietà ad Omizzolo, ogni volta che veniva in qualche modo minata la sua sicurezza, è stata sempre trasversale. Ed anche questa volta non ha affatto tardato ad arrivare.

Anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha voluto far arrivare ad Omizzolo la sua solidarietà. E lo ha fatto tramite twitter: “A nome della comunità di Latina esprimo tutta la mia solidarietà a Marco Omizzolo. Nessuno si deve sentire solo, nei propri ambiti, nella lotta contro la criminalità e le mafie. Forza Marco, siamo tutti con te!”

Naturalmente, a Marco, arriva anche la solidarietà di tutti, colleghi, dirigenza e collaboratori, di Latina Quotidiano.