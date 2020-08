Una mina antiuomo in pieno centro a Terracina.

Per sgomberarla è stato necessario l’intervento degli agenti della questura di Roma reparto artificieri, che hanno collaborato con i colleghi del luogo.

La segnalazione è arrivata dalla proprietaria dell’abitazione che si era recata in commissariato segnalando che, durante la ristrutturazione di una cantina, all’interno di un immobile decisamente vecchio, aveva notato uno strano oggetto somigliante ad un ordigno.

Gli agenti accertavano che si trattava di un ordigno bellico arrugginito ma integro e dotato di tutti le sue componenti.

Dopo avere posto in sicurezza tutta l’area circostante, evacuando i residenti, gli agenti consentivano le operazioni di disinnesco effettuate dagli Artificieri della Polizia.

Per ulteriore scrupolo, venivano anche perquisiti tutti i locali della proprietà, per essere certi che non ci fossero ulteriori oggetti esplosivi.