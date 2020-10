Migliorano le condizioni del giovane, 16enne, rimasto coinvolto in uno scontro di gioco questa mattina durante la partita tra San Michele e Priverno, valida per la prima giornata del campionato di prima categoria.

E’ la stessa società borghigiana a rassicurare tutti attraverso la propria pagina facebook.

“La Società Asd Virtus San Michele e Donato Calcio vuole rassicurare tutti gli sportivi che si sono preoccupati in seguito all’incidente avvenuto questa mattina sul terreno di gioco di Borgo San Michele che il ragazzo è sveglio vigile e cosciente.

Rimane ricoverato presso l’ospedale Goretti di Latina per tutti accertamenti del caso.

La Società, il Mister, i suoi compagni tutti, gli sono vicini, lo aspettano il prima possibile al campo per riabbracciarlo. Un ringraziamento va anche alla società Priverno Antonio Palluzzi per la solidarietà e sportività dimostrata”.

Con l’augurio da parte di tutti gli sportivi, che il ragazzo possa riprendersi il prima possibile.