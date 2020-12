Si preannunciano giorni difficile per gli abitanti o per coloro che abitualmente frequentano via Migliara 41.

Dalla protezione civile di Sezze fanno sapere, infatti, che dalle ore 17.00 di oggi, 14 dicembre, e fino alla stessa ora del 16 dicembre, la strada sarà chiusa al traffico dal chilometro 1+010 al chilometro 1+930.

L’intervento, si legge nella nota, servirà per: “Consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione del piano viabile ammalorato, con Ordinanza n. 38 del 10 dicembre 2020, il Settore Viabilità e Trasporti ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare della S.P. MIGLIARA 41 dal Km. 1+010 circa al Km. 1+930 circa, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, dal giorno 14.12.2020 al giorno 16.12.2020 nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00”.