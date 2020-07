La consigliera comunale di Forza Italia Giovanna Miele e il Laboratorio Identità e Futuro lanciano un grido di allarme, e insieme una precisa accusa, sulla situazione dei diportisti di Latina.

“Una intera economia, quella del mare, è stata azzerata – si legge i una nota -. Da quattro anni i diportisti di Rio Martino attendono da Coletta risposte sul loro destino e in cambio hanno solo silenzio, immobilismo”.

La situazione è insostenibile, sostengono, anche per l’interdizione del ponte Mascarello, con tutti i danni e le difficoltà che ciò comporta per l’intera marina di Latina.

‘Se è vero che, come dice il sindaco, che ha ereditato disastri, è altrettanto vero che in anni non è stata trovata una soluzione’.

“Chiederò una commissione Trasparenza – continua il consigliere – per capire cosa sta facendo (e se lo sta facendo) il Comune”.

Poi la chiusa, durissima: “L’indifferenza di Coletta ai problemi della città è inqualificabile”.