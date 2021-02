Si è svolto nel tardo pomeriggio di Venerdi 26 febbraio un importante incontro presso la Prefettura di Latina, con la presenza del Prefetto Maurizio Falco, riguardo la vertenza che stanno attraversando i lavoratori del Gruppo Securitas Metronotte.

Infatti mentre i lavoratori effettuavano un presidio in piazza della Libertà, i rappresentanti sindacali e le Segreterie Territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs venivano ricevuti, insieme ad un rappresentante dell’Azienda dal Prefetto, in persona, che da subito, ha mostrato sensibilità e competenza sulla vicenda che porterebbe la perdita di pezzi di salario a lavoratori che ogni giorno, ogni notte, assicurano e vigilano per la sicurezza sul nostro territorio.

Le OO.SS. si sono dette preoccupate dalla disdetta del Contratto Integrativo Provinciale effettuata dall’Azienda Securitas Metronotte, qualche settimana fa, in quanto arreca ai lavoratori una perdita di salario di circa 1500€ annui e vedrebbe un effetto domino in tutte le aziende del settore della provincia di Latina che regolarmente applicano il “Contratto Integrativo Provinciale della Vigilanza Privata” .

Inoltre non si comprendono le ragioni a monte di tale decisione. La paventata crisi rappresentata dall’Azienda non può riversarsi solo sulla provincia di Latina, in un settore che ha enormi potenzialità nel nostro territorio e che porterebbe ad un gap salariale tra lavoratori dello stesso settore, anche della stessa azienda (che opera in anche in Provincia di Roma), che fanno lo stesso lavoro con le stesse mansioni e che sono solo più sfortunati perché lavorano in provincia di Latina!

Tutto ciò è inammissibile e per tutte queste ragioni le OO.SS. hanno già proclamato uno sciopero generale per il prossimo Lunedi 8 marzo 2021.

Il Prefetto non solo ha condiviso le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, ma ha confermato le potenzialità future del settore in provincia di Latina che non giustificano in nessun modo tale decisione aziendale. Per questo ha sollecitato la Securitas Metronotte a ritirare la disdetta del contratto integrativo a fronte della disponibilità della Filcams CGIL Fisascat CISL e Uiltucs UIL a sospendere le azioni di protesta.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno prontamente raccolto l’invito del Prefetto dando disponibilità anche a sospendere lo sciopero generale, che inevitabilmente creerebbe difficolta’ all’utenza nella giornata di Lunedi 8 Marzo.

L’Azienda si è resa disponibile a sospendere la compilazione delle buste paga con la decurtazione salariale causata dalla disdetta dell’accordo integrativo e a riprendere la discussione su tale accordo.

Per tutte queste ragioni è stato riconvocato un incontro urgente in Prefettura per il prossimo Giovedi 4 Marzo per fare il punto della situazione.

Nuova assemblea presidio delle Guardie Particolari Giurate in coincidenza del confronto di Giovedi 4 marzo in Prefettura, i lavoratori scenderanno nuovamente in Assemblea/Straordinaria in P.zza Liberta’ per gridare e rivendicare il rispetto del Contratto Integrativo di Latina.