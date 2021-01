Si è concluso con la prescrizione il procedimento relativo alla vicenda Metrolatina. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, Savio, ha disposto il non luogo a procedere per l’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, l’ex dirigente del Comune Lorenzo Le Donne, i legali rappresentanti della società Metrolatina Pierluigi Alessandri e Aldo Bevilacqua, per i legali rappresentanti della Gemmo: Irene, Mauro e Susanna Gemmo, per l’avvocato Giovanni Pascone, componente della commissione giudicatrice, per Cecilia Simonetti legale rappresentante della Sacaim e per l’ingegnere Vincenzo Surace, all’epoca dei fatti direttore dei lavori.

“Una vicenda che si trascinava da anni – ha dichiarato l’avvocato dell’ex primo cittadino, Leone Zeppieri – e che tormentava profondamente il mio assistito, convinto da sempre di aver agito nell’interesse della città e della collettività pontina.

La sentenza conferma, come abbiamo sempre sostenuto, l’infondatezza delle contestazioni formulate all’esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Latina e successivamente trasfuse nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Roma, cui il procedimento era stato, nelle more, trasmesso per competenza territoriale.

In sede di udienza preliminare il gup ha emesso dapprima un’ordinanza con cui, ritenuta l’indeterminatezza e la genericità delle imputazioni, ordinava alla Procura di procedere alla riformulazione delle medesime, individuando le specifiche condotte di ciascun imputato, la posizione soggettiva da ciascuno ricoperta ed il tempo in cui le stesse sarebbero state poste in essere e, finalmente, la sentenza di proscioglimento.

Oggi, finalmente – ha concluso il legale – con tale sentenza è stata restituita all’ex sindaco la sua onorabilità e la certezza, non solo morale, ma oggi anche giuridica, di aver sempre agito correttamente, nel pieno rispetto delle norme ed esclusivamente nell’interesse pubblico”.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 30 giorni. Intanto il gup ha disposto l’immediato dissequestro dell’abitazione di Zaccheo, intestata alla moglie e alle figlie.

“Il pm – aveva spiegato Zaccheo qualche settimana fa – ipotizzava un reato consumato 10 dicembre 2010, mentre il mio mandato da sindaco è terminato il 10 aprile successivo. Il Sal – lo Stato di avanzamento lavori – è stato autorizzato dal commissario prefettizio che ordinò le carrozze. Io, da buon amministratore, non l’avrei mai fatto, perché bisognava prima aprire i cantieri. Io non ho mai liberato alcuna risorsa per la realizzazione dell’opera”.