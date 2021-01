Dopo la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del processo sulla vicenda della metro leggera l’ex sindaco del capoluogo pontino, Vincenzo Zaccheo, difende il progetto.

“Ho voluto prendermi 24 ore di riflessione – ha detto l’ex primo cittadino annunciando una conferenza stampa per domani – su una vicenda dolorosa che mi ha procurato non pochi tormenti personali perché profondamente convinto di aver agito sempre e soltanto nell’interesse pubblico e nel rispetto delle leggi. Il fatto che siano cadute tutte le accuse dell’inchiesta Metro Latina, che – come ha già ampiamente spiegato il mio avvocato, Leone Zeppieri – appariva infondata fin dall’inizio, non può che rendermi ancor più orgoglioso del mio operato come sindaco di Latina negli anni in cui ho avuto l’onore di servire la mia città.

Oggi voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie che hanno sempre creduto nella bontà mio operato al servizio della comunità, i tanti amici che mi sono stati accanto in questi anni e i tantissimi cittadini del capoluogo che mi hanno sempre dimostrato il loro affetto e la loro stima.

In queste ore ho ricevuto tantissime telefonate di stima e di congratulazioni per l’esito positivo di questa vicenda: dal senatore Gasparri al mio amico Silvano Moffa, insieme a tanti parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali che ringrazio caldamente per il loro sostegno”.

Poi ribadisce come l’idea sia nata per la comunità: “Voglio solo ricordare alla pubblica opinione che progetto della Metro venne concepito per migliorare la viabilità della nostra città, diminuire gli incidenti e offrire una mobilità sostenibile e alternativa al trasporto su gomma.

Temi ancora oggi attuali, così come continuo a ritenere attuale un progetto che ho sempre difeso in prima persona. La mia unica colpa, in merito a questa vicenda è stata quella di difendere gli interessi della città”.

La conferenza stampa – trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook di Zaccheo – si terrà domani pomeriggio, mercoledì 20 gennaio 2021, alle 15.30, presso l’Auditorium del Circolo cittadino di Latina, Sante Palumbo.