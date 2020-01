Metodo, rigore, tenacia.

Questi i tratti salienti dell’azione che la questura di Latina metterà in atto per combattere la criminalità sul territorio sotto l’egida del nuovo questore, Michele Spina.

L’insediamento ufficiale è avvenuto oggi, 8 gennaio.

“Citando ‘Ogni maledetta domenica’ dove si parla di centimetri quadrati posso dire che noi lavoreremo centimetro per centimetro, ogni giorno un passo in avanti per studiare strategie funzionali al raggiungimento di un risultato. Non ci sono ricette, altrimenti sarebbero da tutti utilizzate, ma bisogna – spiega – essere presenti sul territorio, viverlo e avere tenacia almeno quanto quella dei criminali, per tentare di contrastarli. L’obiettivo è lavorare in sinergia con le varie forze di polizia perché è quello il momento in cui i malviventi devono preoccuparsi”.

Ha detto di venire da un territorio difficile, quello di Scampia e Secondigliano, due quartieri di Napoli tristemente noti, ma che quello è il passato e ora vuole concentrarsi sul presente e sul futuro.

“Mi impegnerò personalmente – ha concluso – per continuare il buon lavoro già fatto in passato in provincia”.