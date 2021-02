Temperature in crescita nella prima settimana di febbraio, queste sono le previsioni per i prossimi giorni sulla provincia di Latina. Tempo pazzerello con qualche pioggia, ma anche con un vento caldo in arrivo dall’Africa che potrebbe regalare giornate miti soprattutto in considerazione del periodo. Si potrebbe arrivare fino a 18 gradi.

Da oggi nel Lazio si torna di nuovo “zona gialla” con alcune libertà in più. E’ necessario però sempre essere prudenti e rispettare le regole per contrastare tutti insieme il coronavirus.