Un proiettile calibro 12 arrugginito è stato trovato qualche giorno fa nella cassetta delle lettere di un avvocato di Latina. Un messaggio intimidatorio, senza alcun dubbio, su cui stanno indagando gli uomini della squadra Mobile della questura di Latina, coordinati dal comandante Giuseppe Pontecorvo.

Nessun messaggio, nessun involucro che possa ricondurre al mittente è stato trovato insieme alla cartuccia e il civilista, che abita in Q5, non ha idea di chi possa aver fatto un gesto del genere. Potrebbe trattarsi di una vicenda legata alla sua professione, ma non si esclude anche che possa essere riconducibile invece alla vita privata.

Nella zona non ci sono telecamere utili a capire se qualcuno che non sia un residente sia passato nella zona o per carpire altri elementi utili alle indagini.