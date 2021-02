Un messaggio di speranza, ma soprattutto di vicinanza in un momento così delicato, quello espresso dal sindaco di Latina, Damiano Coletta, alla collega di Roccagorga, e per estensione alla città di Roccagorga tutta, e diffuso in una nota questo pomeriggio: “Voglio esprimere solidarietà e vicinanza alla collega Sindaca di Roccagorga Nancy Piccaro – esordisce Coletta – e a tutti i suoi concittadini per il delicato momento che stanno attraversando in conseguenza dell’evoluzione negativa che l’andamento dei contagi ha fatto registrare in questi giorni nella loro comunità.

Sono certo che l’Amministrazione e la cittadinanza di Roccagorga sapranno venire fuori anche da questa crisi che li sta costringendo a ulteriori e pesanti sacrifici e privazioni nel nome del bene comune.

Riusciremo a sconfiggere il virus e torneremo ad abbracciarci. La partita contro il Covid è ancora lunga e difficile ma continueremo a giocarla tutti con la massima attenzione e grande senso di responsabilità, a Latina come in qualsiasi altra località della nostra provincia e del nostro amato Paese.

Come Sindaco del capoluogo di provincia sono ovviamente a disposizione della collega Piccaro per fornire eventuale supporto in caso di necessità”. Conclude il primo cittadino e neo candidato, sempre per LBC, alle prossime elezioni comunali.