di Daniela Pesoli – Il bando per l’assegnazione degli stalli nel nuovo mercato del pesce di Gaeta è scaduto il 5 febbraio e, a differenza del precedente, non è andato deserto.

Questa volta gli esercenti avrebbero aderito al bando, decidendo quindi di accettare il trasferimento dei banchi nell’area coperta di località Canaga.

Banchi chiusi dal 15 gennaio dopo che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso degli operatori ittici, presentato contro l’ordinanza del Comune che stabiliva la cessione dell’attività in località Peschiera per le carenze igienico-sanitarie riscontrate nel corso degli anni da Asl e Nas.

Non si conosce, al momento, il numero di esercenti che hanno risposto al bando dell’autorità portuale. Quelli da assegnare sono 14 e a breve si dovrebbe riunire la commissione per procedere in base alle adesioni arrivate.