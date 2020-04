I Mercati all’ingrosso e gli operatori che ne fanno parte, in questi mesi di emergenza pandemica, hanno garantito, con la loro quotidiana dedizione e assumendo anche il rischio di contagio, il normale e regolare approvvigionamento dei prodotti agricoli, evitando in tal modo che la crisi sanitaria si trasformasse anche in dramma sociale.

L’importante funzione dei Mercati all’ingrosso è stata evidenziata in una nota dell’Associazione Italmercati inviata principalmente al commissario europeo Paolo Gentiloni nella quale si auspica che superata la crisi si possa riconoscere tale funzione nel “rigenerato sistema economico europeo”.

“Nel processo di trasformazione della distribuzione commerciale – spiega Salvatore De Meo eurodeputato di Forza Italia – PPE e componente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale – i Mercati all’ingrosso si sono trasformati da semplice infrastruttura fisica per la vendita del prodotto fresco a piattaforme logistiche e innovativi centri polifunzionali. In questa rinnovata dimensione dovranno sempre più svolgere una funzione strategica di “green hub” logistici regionali di concentrazione delle produzioni e di distribuzione di prossimità al consumatore, ridando valore al produttore e garantendo una formazione trasparente del prezzo e della tracciabilità”.

Per questi motivi il parlamentare europeo di Forza Italia ha presentato un’interrogazione alla commissione europea inviata anche all’attenzione del Commissario all’agricoltura, Janusz Wojciechowski, condivisa dal presidente Berlusconi e da tutta la delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo.

“Il nostro obiettivo è che si arrivi a riconoscere e rafforzare nella nuova politica agricola comune – conclude De Meo – il ruolo strategico dei centri agroalimentari all’ingrosso in quanto funzionali per coniugare gli aspetti economici, ambientali ed occupazionali”.