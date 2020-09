C’è anche una italiana della provincia di Latina coinvolta nella maxi truffa scoperta dalle Fiamme Gialle di Trento.

Una società trentina rivendeva illecitamente a clienti privati, in Italia e all’estero, auto prese a noleggio dalle principali case automobilistiche. Di queste macchine (berline e suv Fiat, ma anche Opel, Skoda, Peugeot, Nissan, Ford, Citroen e Toyota), 800 sono state sequestrate dai finanzieri – cedute in Italia, Germania, Francia, Belgio e Grecia – per un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro.

enunciate poi, a vario titolo, 14 persone per concorso in appropriazione indebita aggravata, favoreggiamento, riciclaggio e omessa dichiarazione dei redditi. L’amministratore della società trentina è attualmente ricercato dall’Interpol. Per lui constatata un’evasione fiscale di quasi 30 milioni di euro.

Sono stati poi denunciati, per favoreggiamento, una italiana della provincia di Latina che si è intestata fittiziamente la proprietà di alcuni autoveicoli, mentre per riciclaggio, tre italiani titolari di alcuni autosaloni in Bulgaria, ad Anzio e Gallarate, per aver consapevolmente rivenduto a privati automobili di provenienza illecita tramite tre società che, a loro volta, sono state segnalate alla locale Autorità giudiziaria per responsabilità amministrativa dipendente da reato.