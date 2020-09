Incidente stradale sulla 156 Monti Lepini. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico dopo che due camion sono entrati in collisione.

Lo scontro si è verificato al chilometro 5,100 all’altezza di Valle Fioretta in provincia di Frosinone e in direzione Latina.

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale.