Rissa tra giovanissimi in pieno centro di Gaeta. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa dl 113. I fatti si sono verificati in via Marina di Serapo.

Poiché in quel comune era già in atto uno specifico dispositivo a cura della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia locale, predisposto dal questore sotto l’egida del prefetto e finalizzato a verificare il rispetto delle vigenti misure di contenimento all’epidemia da Covid-19, le pattuglie sono intervenute tempestivamente, unitamente alle altre unità operative impegnate in servizio di controllo del territorio.

Alla vista delle forze dell’ordine i numerosi litiganti si sono dati alla fuga, disperdendosinelle vie limitrofe.

Nelle fasi immediatamente successive si è proceduto al controllo ed alla identificazione di 18 giovani, di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, tutti residenti nei comuni di Formia, Fondi e Gaeta, trovati nelle vie attigue ai luoghi degli scontri.

Sono in corso approfondimenti investigativi da parte del commissariato di Gaeta per vagliare le posizioni di ognuno.