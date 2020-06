38 persone arrestate, di cui 31 in carcere e 7 sottoposti agli arresti domiciliari ed uno sottoposto all’obbligo di firma.

Questo il bilancio dell”operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Roma.

I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso nonchè ricettazione nei cosiddetti orti di San Basilio.

Una zona impervia dove sarebbe stato più semplice fuggire in caso di intervento delle forze dell’ordine restando accessibile ai tossicodipendenti tutto il giorno.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro accertato la struttura dell’organizzazione, consentendo di identificare varie figure che operavano nel gruppo criminale come: contabili addetti alla verifica degli incassi giornalieri, vedette con il compito di indirizzare gli assuntori e allertare sulla presenza delle forze dell’ordine, spacciatori al dettaglio incaricati di gestire direttamente la consegna di droga.

Ma anche persone appositamente dedicate alla preparazione dei pasti per i pusher e all’acquisto della legna da ardere per mantenere accesi i bracieri dove distruggere la droga in caso di controlli.