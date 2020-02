Incidente tra due auto sulla Pontina.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

I fatti si sono verificati all’altezza del km 48,9 in direzione Terracina. La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Rallentamenti e lunghe file si sono formate rapidamente.