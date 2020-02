Maxi incendio all’ex Olivieri di Cisterna di Latina in via delle Inudstrie.

Le fiamme sono divampate ieri in serata nel sito industriale dismesso utilizzato come riparo per i senza tetto.

Su posto oltre alle squadre dei vigli del fuoco, impegnate ancora questa mattina per mettere in sicurezza il sito, i carabinieri.

.”I miei più sentiti ringraziamenti alle squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando sul sito. In attesa – ha scritto su Facebook il sindaco Mauro Carturan -. di conoscere il loro responso definitivo sulle cause scatenanti, al momento non sembrano esserci pericoli per la popolazione”.

Al momento non risultano persone coinvolte.