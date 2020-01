Continuano i controlli mirati dei carabinieri di Gaeta sul territorio.

Tra sabato e domenica tre ragazzi di 31 e 21 anni di Gaeta ed un 21enne di Formia sono stati denunciati perchè sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebbrezza.

Sottoposti ai controlli di rito avevano un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Un ragazzo di 23 anni di Gaeta è stato denunciato per guida senza patente in quanto revocata con recidiva per la stessa violazione reiterata nel tempo.

Nello stesso ambito sono stati segnalati alla prefettura competente, per uso personale di sostanze stupefacenti un 21enne residente a Roma, trovato in possesso di 3,18 grammi di hashish, un 19enne di Gaeta trovato in possesso di 0,95 di hashish e un 32enne di Marano di Napoli trovato con 0,60 grammi della stessa sostanza.

Denunciati perchè trovate con diversi quantitativi di cocaina cinque persone di Gaeta.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Complessivamente sono stati controllati 40 auto, identificate 49 persone, di cui 10 gravate da precedenti di polizia, staccate 14 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 3 patenti di guida, eseguite 7 perquisizioni personali e 10 veicolari nonchè controllate 12 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.