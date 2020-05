Diecimila euro per l’acquisto di mascherine destinate alle scuole superiori di Latina.

L’appello del 21 maggio, raccolto dai consiglieri provinciali Ernesto Coletta e Giancarlo Cardillo, che presiede la commissione pubblica istruzione, su input del consigliere comunale di Latina, Marina Aramini, ha trovato sostegno concreto.

Il gruppo Greenthesis spa, guidato da un amministratore delegato di origini pontine ha deciso di effettuare il passaggio più importante, quello dalla teoria alla prassi.

Sarà questa azienda, infatti a donare le somme necessarie per dare ai ragazzi e agli insegnanti la possibilità di effettuare l’esame di maturità in assoluta sicurezza.

Il reperimento delle mascherine chirurgiche, difficilmente reperibili dalle scuole, e a prezzi comunque poco sostenibili per gli istituti, è indispensabile, oltre al distanziamento e ad altri presidi di sicurezza, per lo svolgimento degli esami di Stato in presenza.

“Voglio ringraziare il donatore, Vincenzo Cimini – spiega Ernesto Coletta – per la vicinanza e sensibilità che ancora oggi mostra nei riguardi della nostra terra. Questa donazione è davvero importante, perché può garantire lo svolgimento degli esami di maturità in presenza, a rischio proprio per la difficoltà di reperimento dei dispositivi”.

La donazione sarà formalizzata nella prossima commissione provinciale, il 4 giugno.