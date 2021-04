Giornata difficile per i pendolari che dalla provincia di Latina si spostano a Roma. Questa mattina prima è stata chiusa una fermata della Metro B, Libia, poi riaperta più di un’ora dopo a causa di un guasto tecnico.

Dalle 7 fino alle 8.30, il momento in cui i mezzi di trasporto vengono utilizzati per andare a scuola e in ufficio, i treni hanno transitato senza fermare. Ora la fermata è stata riaperta al servizio viaggiatori.

Poi a rompersi è stato qualcosa alla stazione Re Di Roma della Metro A che è ancora chiusa (alle 9.45). Per un guasto tecnico all’entrata è stato necessario chiudere ai passeggeri. Astral consiglia di utilizzare in sostituzione la Linea S01.